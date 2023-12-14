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Ağrı'da göçmen kaçakçılarına darbe

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Ağrı'da düzenlenen operasyonda 100 bin 746 lira değerinde İran Riyali ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 100 bin 746 lira değerinde İran Riyali ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Göçmen Kaçakçılığı suçundan Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan projeli dosya kapsamında 13 ekip, 2 Özel Harekat ve 50 personelin katılımıyla Doğubayazıt ilçesinde 4 hedef şahsa ait 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin 746 lira değerinde İran Riyali, 1 adet kuru sıkı tabancaya ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt Göçmen İran Ağrı Göçmen Kaçakçılığı Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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