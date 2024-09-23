Ağrı'da 9 Bin 810 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyon sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.
Ağrı'da jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde üç ayrı çekiciye bağlı dorselerde yapılan aramalarda 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - AĞRI