Ağrı'da 9 Bin 810 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde üç ayrı çekiciye bağlı dorselerde yapılan aramalarda 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - AĞRI