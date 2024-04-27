Afyonkarahisar Valiliği, AFJET çalışanlarıyla sendikal haklar ve sorunlar üzerine görüştü

Afyonkarahisar Valiliğinin de ortağı olduğu Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AFJET) çalışanları ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, işçilerin sendikal hakları, sorunları ve çözüm önerileri noktasında kendileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren AFJET'in, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak jeotermal enerjiyi ülkemize kazandırmış örnek bir kuruluş olduğunu belirten Kolsuz, AFJET çalışanlarının çalışma koşullarının ve sendikal haklarının iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kolsuz, kamu kurum ve kuruluşlarının idari meselelerinde valilik makamının çözüm mercii konumunda bulunduğunu kaydederek, Valiliğin kapısının herkese açık olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR