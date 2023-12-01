Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Şuhut'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan S.K'ye adli işlem yapılırken ruhsatsız av tüfekleri için de 5 bin 728 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Şuhut Ceza Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title