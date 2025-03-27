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Afyonkarahisar'da Ucuz Araç Parçası Dolandırıcılığı: 1 Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Ucuz Araç Parçası Dolandırıcılığı: 1 Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişiden biri tutuklandı. Polis, dolandırıcılık şikayetleri üzerine operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan sosyal medyadan ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren kişilerin ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı incelemede sosyal medya platformları üzerinden 'Ucuz Araç Parçası' ilanları vererek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan 2 şahıstan biri tutuklandı bir diğeri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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