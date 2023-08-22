Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tüfekle Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Karaaslan köyünde ruhsatsız pompalı tüfek ile havaya ateş eden bir şahıs yakalandı. Şahsın yanında yapılan aramada uyuşturucu madde olduğu düşünülen 31 adet kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Karaaslan köyünde ruhsatsız pompalı tüfek ile havaya ateş eden şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Sülümenli Merkez Komutanlığı ekipleri devriye esnasında bir şahsın pompalı tüfek ile havaya ateş ettiğini belirledi. H.Y isimli şahsı yakalayan ekipler, yakınında bulunan A.C.B isimli şahsın da üstünde de arama yaptı. Yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğu düşünülen 31 adet kapsül ele geçirildi.

Ekipler, ruhsatsız tüfek ile 31 adet kapsüle el koydu. Silah ile havaya ateş eden H.Y isimli şahsa para cezası yazılırken olayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR