Afyonkarahisar'da Jandarma Trafik Ekipleri Okul Servis Araçlarını Denetledi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Jandarma trafik ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Jandarma ekipleri okul servislerini denetledi, sürücüler trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirdi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi. Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR