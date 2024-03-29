Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan incelemede İ.Ç., isimli şahsın FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler Hüdai Kaplıcaları civarında gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR