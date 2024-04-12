Afyonkarahisar'da 119 kök Hint keneviri ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında kova içerisine ekili vaziyette 119 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesi Kaymaz mahallesinde M.A.A.'nın evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada kovalar içerisinde ekili vaziyette 119 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR