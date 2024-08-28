Afyon Bolvadin'de yük taşıyan araçlara denetim yapıldı

Afyon Bolvadin'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yük taşıyan araçlarla ilgili denetim yapıldı.

Bolvadin il Jandarma Komutanlığı tarafından yük taşıyan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Trafik Jandarması, yük taşıyan araçlara yönelik denetim faaliyeti yaparak, faaliyetler sırasında sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolü gerçekleştirildi. Trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların huzurlu bir seyahat yapabilmesi için, jandarma ekipleri sürücülere araç kullanım süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Sürücü Orhan Altuncu denetimlerle ilgili şu sözleri kullandı;

"Eskişehir'den Gaziantep'e doğru gidiyorum. Bolvadin uygulama alanında jandarma tarafından uygulamaya tabi tutuldum. Emniyet kemeri, takograf ve hız limitleri konusunda drone ile kontrol edildim. Uygulamalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim." - AFYONKARAHİSAR