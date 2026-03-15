İran'da yeri delen füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle genç şoföre mezar olan tırın görüntüsü ortaya çıktı

İran'ın Tebriz şehrinde tırına füze şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden tır şoförü Hüseyin Fırat'a ait tır, baba Coşkun Fırat tarafından kaydedildi. Görüntülerde, füzenin açtığı hasar ve evladının ayakkabılarını taşıyan babanın duygu dolu anları yer aldı.

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'a mezar olan tırı görüntülendi. Ölen evladının ayakkabılarını yanında taşıyan baba tarafından kayda alınan görüntülerde; füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüldü.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baba ocağına getirildi ve 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde göz yaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Füzenin isabet ettiği anda evladının aracının önünde tırıyla seyir halinde olan baba Coşkun Fırat, bombanın isabet ettiği yolu ve şarapnel parçasının isabet etmesiyle yoldan çıkan tırı görüntüledi. Görüntülerde; füzenin isabet etmesiyle yolun delindiği görülürken, tırın kontrolden çıkarak yol kenarına uçtuğu görüldü ve şarapnel parçasının tırı delerek ilerlediği görüldü. Kayda aldığı görüntüde evladının ayakkabısını da yanında taşıyan baba Fırat'ın evladını ilk bulduğu yeri gösterdiği anlarsa yürekleri burktu. - HATAY

