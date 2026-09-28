Adli kaynaklara göre şirket ve fonlardaki tedbirler kalktı, mağdur hakları korunuyor

Adli kaynaklar, şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasının, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Adli kaynaklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, 26 ve 27 Eylül 2026 tarihlerinde ilgili kurumlara gönderilen müzekkerelerin kapsamına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

26 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle, yazı kapsamındaki gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler alınması ve hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendiği hatırlatılarak "Bu işlemlerle, soruşturmaya konu mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alınmıştır. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantılarının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. 27 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilmiştir. Bu müzekkerede, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır" denildi.

Şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmediğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İki müzekkere arasındaki değişiklik, soruşturmanın sonuçlandırılmasına değil, belirtilen şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkindir. Süreçte, yatırımcıların haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı işleyişi birlikte gözetilmektedir. Suç şüphesinin araştırılması ve soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin korunması hedeflenirken, alınan önlemlerin diğer yatırımcılar bakımından yeni mağduriyetlere ve piyasanın işleyişinde ilave sorunlara yol açmaması da önem taşımaktadır. Bu nedenle tedbirlerin kapsamı değerlendirilirken, soruşturmanın ihtiyaçlarının yanı sıra ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır. Öte yandan, Başsavcılığın 27 Eylül tarihli müzekkeresi, SPK'nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin ayrı kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmamaktadır. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliğine ve yapılacak ödemelere ilişkin süreç, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve zararlarının kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesi hedefinden vazgeçilmiş değildir. Soruşturma konusu işlemlerin ve para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılması, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı