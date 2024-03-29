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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Köseceli Beldesi Tetirli Mahallesinde Seydi D. idaresindeki 27 SN 305 plakalı hafif ticari araç ile Asil Ç. idaresindeki 27 RP 926 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Seydi D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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