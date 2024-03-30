Adıyaman'ın Besni ilçesinde işçileri taşıyan araç takla attı; 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde işçileri taşıyan hafif ticari araç takla attı; 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'de yapımı süren kalıcı konutlarda çalışan işçileri taşıyan Haşim Ç. idaresindeki 08 DF 509 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kurşunlu Cami yanında meydana gelen kazada, bariyerler çarpan araç takla atıp yoldan çıktı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan İhlas K., Uğur K., Enes K., Ümit K., Esat K. ve Hasan D. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN