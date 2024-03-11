Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde torbacılar ile uyuşturucu dağıtımı yapan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. İstanbul başta olmak üzere başka illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kahta ilçesine getirerek, torbacılar vasıtasıyla uyuşturucu dağıtımı yapan R.A. ve oğlu V.A.'nın evine operasyon düzenledi. Şahıslar gözaltına alınırken, ev ve araç aramalarından 16.72 gram sentetik kannabinoid (bonzai), suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN