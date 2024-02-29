Adıyaman'da öğrenciler yemekten zehirlendi

Adıyaman'da, öğrenciler yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 öğrenci dışarıdan söyledikleri yemekten etkilenerek zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri bulunan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN