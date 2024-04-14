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Adıyaman'da Kardeşlere Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

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Adıyaman'da, iki kardeşin sokak ortasında saldırıya uğraması sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün öne Adıyaman Merkez İl İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında Talha ve Oktay D., isimli kardeşler grubun saldırısına uğramıştı. Sokak ortasında sopalı ve taşlı saldırıya uğrayan her iki kardeş yaralanmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan saldırı anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda olaya karışan M.B., A.B., M.B., A.B., A.B. ve E.B. isimli 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 6 şahıstan A.B., A.B. ve E.B. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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