Adıyaman'da Kamyonet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonetin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgililere göre, Hacı Yusuf Güler idaresindeki 72 ABF 586 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında refüje çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Hacı Yusuf Güler ile araçta bulunan Nazif Atlı ve Ramazan Temir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN