Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Adıyaman'da, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde bulunan K-6 Konteyner kentte klimaların çalınmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.S, M.F. ve A.V. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Adıyaman'da, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde bulunan K-6 Konteyner kentte klimaların çalınmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olan E.S, M.F. ve A.V., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli şahı daha sonra polis ekiplerince Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN