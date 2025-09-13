Haberler

Adıyaman'da Depremzedelerden Trafik Cezalarına İsyan

Adıyaman'da depremzede vatandaşlar, motosikletlerine yazılan yüksek trafik cezalarına tepki göstererek cezaların adil olmadığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirttiler. Yetkililerden çözüm talep eden vatandaşlar, polis denetimlerinin gerginliğe yol açtığını ifade etti.

Adıyaman'da depremzede vatandaşlar, kendilerine sürekli olarak yazılan trafik cezalarına tepki göstererek isyan etti.

Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen yoğun denetimler ve yüksek miktarlarda kesilen para cezaları nedeniyle vatandaşlar, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti.

genellikle dar gelirli ailelerin ulaşım aracı olarak kullandığı motosikletlere yönelik yapılan kontroller sırasında uygulanan cezalar, halk arasında büyük gerginliklere yol açtı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle motosiklet kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, yüksek cezaların kendilerini adeta çileden çıkardığını ifade etti. Trafik polisleri ile sürücüler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Deprem sonrası zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan Adıyamanlıların bu duruma tepkisi artarken, cezaların adil olmadığı ve özellikle dar gelirli kesimi hedef aldığı yönünde eleştiriler yükseldi. Vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını ve cezai uygulamalarda daha insaflı davranılmasını talep etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
