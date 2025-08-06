Adıyaman'da Bıçaklı Soygun: 21 Bin Lira Çalındı

Adıyaman'da Bıçaklı Soygun: 21 Bin Lira Çalındı
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Adıyaman'da bir markette gerçekleşen bıçaklı soygun anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kimliği belirsiz bir şahıs kasiyeri tehdit ederek kasadan 21 bin 135 lira çaldı ve kayıplara karıştı. Olay, bölge sakinlerinde büyük panik ve tepki yarattı.

Adıyaman'da bir markete giren kimliği belirsiz şahıs, elindeki bıçakla soygun gerçekleştirerek kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Müşteriler alışveriş yaptığı sırada içeri giren şüpheli şahıs, elindeki bıçakla kasiyer S.T.'ye yönelerek tehditte bulundu. Kasiyerin korku dolu bakışları arasında kasaya yönelen şahıs burada bulunan 21 bin 135 lirayı alarak hızla kaçtı. Korku dolu anlara tanıklık eden müşteriler büyük panik yaşarken, soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Soygunun ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Aldığı paralarla beraber kayıplara karışan şahsın soyduğu markete ilk defa geldiği öğrenildi.

Yaşanan olay vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Artan asayiş olaylarından şikayet eden bölge sakinleri, Adıyaman'da güvenliğin her geçen gün daha fazla zayıfladığını ifade ederek, "Vatandaş artık kendini güvende hissetmiyor. Emniyet birimleri daha etkin önlemler almalı" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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