Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu

Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın korkuya neden olurken olay itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN