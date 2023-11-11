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Adapazarı'nda Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup gencin gürültü yapması üzerine uyarılan bir kişi, tartışmanın ardından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı ise polis tarafından yakalandı.