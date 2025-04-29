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Adana'da 'Vatandaşlık' İddiasıyla 14 Milyon TL Dolandırıcılık

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Adana'da dolandırıcılık şebekesi, kendilerini resmi görevliler olarak tanıtarak Suriyeli vatandaşları 14 milyon 106 bin TL dolandırdı. Polisin operasyonu sonucu 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 'Vatandaşlık' vaadiyle 14 Milyon TL'lik vurgun: 4 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da kendilerini polis, MİT mensubu, Göç idaresi personeli ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelileri Suriyeli vatandaşları "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" vaadiyle kandırarak 14 milyon 106 bin TL dolandırdı. Polisin yürüttüğü operasyonla 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaşları 35 ile 47 arasında değişen Suriyeli 6 kişi, "vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarının kayda geçirilmesi gerektiği" yalanıyla kendilerini polis, asker, savcı, MİT mensubu ve Göç İdaresi personeli olarak tanıtan şüpheliler tarafından ziynet eşyaları ile paraları alınarak 14 milyon 106 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılık olayının polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Toplamda 14 milyon 106 bin TL değerinde vurgun yapan dolandırıcıların kimlikleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şüpheliler Mahmut O. ve Mustafa K. bir otel odasında, Muhammet Ö. otogarda kaçmaya çalışırken, Mahmut T. ise benzer bir olayda para teslim alırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli suçlamaları ret ederken 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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