'Valilikte çalışıyorum' diyen kadının güven sağlayıp esnafı dolandırdığı iddiası

Adana'da iddiaya göre bir kadın, 'Valilikte çalışıyorum' diyerek güven sağladığı esnaftan 78 bin lira değerinde yatak odası takımı ve 20 bin lira değerinde televizyon ile kahve makinesi satın alıp parasını ödemedi. Esnaf, "Valilikte çalışıyorum diyerek güven sağladı. Ürünleri evine kurduk ancak paramızı vermedi. Kapısına gittik açmadı, polis gidince de açmamış. Şikayetçiyiz, paramızı gasp etti" dedi.

Olay, 6 Aralık günü merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'Adana Valiliği'ne bağlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum' diyerek tanıtan G.K. isimli kadın, iş merkezindeki bir mobilyacıdan 78 bin lira değerinde yatak odası takımı sipariş etti. G.K., ardından Mustafa Kemal Yanarkaya'nın iş yerinden 20 bin lira değerinde televizyon ve kahve makinesi aldı. Yatak odası takımı, televizyon ve kahve makinesi aynı gün G.K.'nin merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki evine götürülüp teslim edildi. Her iki esnafta kadından parasını istedi ama G.K., 'Birazdan paranızı göndereceğim' diyerek esnafı evinden gönderdi. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen para gelmemesi üzerine esnaf, kadının evine gitti ancak kimse kapıyı açmadı. Apartmandaki bazı kişilerin "Kadın kapıyı açmaz, geçen klimacıları da dolandırmış. 4 klima almış, para vermemiş. Klimacılar gelip gidiyor" sözleri üzerine Mustafa Kemal Yanarkaya, bir süre daha bekledi ancak kadının telefonları ve kapıyı açmaması üzerine karakola giderek G.K.'den şikayetçi oldu.

"Kapıyı açmadı ama evde olduğunu gördüm"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mustafa Kemal Yanarkaya, "Mobilyacı arkadaştan yatak odası takımı alıp yanıma geldiler. Televizyon ve kahve makinesi aldılar. İki ürünün değeri 20 bin lira. Biz ürünleri teslim ettik ve paranızı göndereceğiz dediler ancak para gelmedi. Evine gittim, kapıyı çaldım ve kapıyı açmadı. Bu sırada mercekten ben gördüm oğulları vardı evde ve onlara 'Susun' diyerek el kol işareti yaptı. Benim 20 bin lira, mobilyacı arkadaşımın 78 bin lira mağduriyeti var. Hatta mobilyacı arkadaşa 'Ben hastayım, beni ne rahatsız ediyorsun' diyerek laf söylemiş" ifadelerini kullandı.

"Evi de güzel yerdeydi, hiç paramızı vermez diye aklımıza gelmedi"

Karakola giderek şikayetçi olduğunu, polis eşliğinde G.K.'nin evine gittiğini ancak kapının yine açılmadığını anlatan Yanarkaya, "Paramızı vermediği için karakola gittim, yazılı beyanımı da verip şikayetçi oldum. Sabah erken saatlerde de gittim, malımızı satmasın diye apartmanda bekledim ama yine evden çıkmadı. Biz devletimize, polis teşkilatımıza güveniyoruz. Mağduriyetimizin giderileceğine inanıyoruz. Bize valilikte çalışıyorum diyerek güven sağladı. Evi de güzel yerdeydi, hiç paramızı vermez diye aklımıza gelmedi" diye konuştu.

Öte yandan ulaşılmaya çalışılan G.K.'nin cep telefonunun 2 gündür kapalı olması dikkat çekti. - ADANA