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Adana'da Sahte Zemzem Suyu Üreten İmalathaneye Baskın

Adana'da Sahte Zemzem Suyu Üreten İmalathaneye Baskın
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Zabıta ve polis ekipleri, ihbar üzerine bir depoda yaptıkları incelemede sahte imalat tespit etti.

Adana'da çeşme suyunu "zemzem" suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, polis ile birlikte adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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