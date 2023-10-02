Adana'da restoran önünde polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı

Adana'da bir restoranın önünde polisin uygulama yapmasına izin vermeyen ve zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Adana'da restoranının önünde polisin uygulama yapmasına izin vermeyip zorluk çıkartan 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Eylül akşamı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama yaptı. Bulvarda bulunan bir restoran sahibi Yıldıray Y. (37) ile çalışanları, iş yerinin önünde uygulama yaptığı için polise tepki gösterip, zorluk çıkarttı. Çıkan arbedede Yıldıray Y., kardeşi Taner Y. (35), çalışanları Yunus T. (35), Ulaş C. (24) ile İbrahim Ö. (32), polise tekme ve yumruklarla saldırdı. Biber gazıyla müdahale eden polis ise kalabalığı dağıttı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Y. ile Yunus T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA