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Adana'da market hırsızlığı: Ayçiçek yağlarını pantolonunun içine sakladı

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Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir markette, müşteri gibi giren hırsız 2 şişe ayçiçek yağını pantolonuna saklayarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İboosman Caddesindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle markete gelen kimliği belirsiz şahıs, ayçiçek yağlarının satıldığı reyonda 80 TL'den satılan 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını kaşla göz arasında pantolonunun içerisine soktu. Bir süre etrafta gezinen şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı ve bisikletine binerek uzaklaştı.

SAYIM YAPARKEN FARK EDİLDİ

Gün sonu sayım yapılırken yağların eksik olduğunu fark eden çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikleri sırada yağların çalındığını fark etti. Market sahibi ise şikayetçi olmadı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan market sahibi Sedat Karakaya, "Adam gelip Ayçiçek yağlarını pantolonun içerisine koyuyor. Son zamanlarda bu tarz hırsızlık olayları artarak yaşanmaya başladı. Daha öncesinde de yine hırsızlık olmuştu ve polise şikayette bulunmuştuk. Genelde diş macunu, şampuan, kaşar peyniri ve Ayçiçek yağı hırsızlığı oluyor" diye konuştu.

"BU DURUMA ÇÖZÜM BULUNMALI"

Geçen hafta da bir kişinin Antep fıstığı çaldığını söyleyen Karakaya, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar. Kendileri kullanmıyor. Yakaladığımız, polise teslim ettiğimiz hırsızlarda oldu. Yakaladığımızda pişman olduğunu söylüyor ama çözüm bulamıyoruz. Bir yağ, kaşar peyniri çok pahalı değil ama polislerin bu işe el atması gerekiyor. Şahıslar bunu meslek haline getirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Adana'da market hırsızlığı: Ayçiçek yağlarını pantolonunun içine sakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ayçiçek Yağı Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Seyhan adana Suç

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