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Adana'da kıyı kanununa uymayan balık yakalama kafesi ve tuzaklar ele geçirildi

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Adana'da jandarma ekipleri, sulama kanalında kıyı kanununa uymayan 11 balık yakalama kafesi ve 5 sepet tuzak ele geçirdi. Denetim sonucunda ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adana'da jandarma ekipleri, sulama kanalında kıyı kanununa uymayan 11 balık yakalama kafesi ve 5 sepet tuzak ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Sahil Güvenlik Karataş 13. Bot Karakol Komutanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Karagöçer kanalında denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetiminde kıyı kanununa uymayan ve kullanımı yasak 11 balık yakalama kafesi ve 5 sepet tuzak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvan Hakları Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel Çevre adana Tarım Tuzak

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