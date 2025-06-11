Adana'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon: 14 Milyon TL'lik Cep Telefonu ve Gözlük Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon: 14 Milyon TL'lik Cep Telefonu ve Gözlük Ele Geçirildi
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonları ve güneş gözlükleri için yapılan baskında 14 milyon 100 bin TL değerinde ürün ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir iş yerine yapılan baskında piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL civarında olan gümrük kaçağı cep telefonu ve güneş gözlüğü ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 100 adet cep telefonu ve 12 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 14 milyon 100 bin TL olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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