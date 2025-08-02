Adana'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda bir tırda piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı sigara ve tütün malzemeleri ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Adana'da saman yüklü tırın içerisine gizlenmiş piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde saman yüklü bir tıra operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 18 bin 310 gümrük kaçağı paket sigara, 34 bin paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 3 bin 500 gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 2 bin 540 gümrük kaçağı tek dal puro, 200 gümrük gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

1 şüpheli yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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