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Adana'da 660 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 9 Gözaltı

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Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 660 litre sahte içki ele geçirildi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kaçak alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adana'da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı

ADANA - Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 660 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir çok adres belirlendi. Belirlenen 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 660 litre sahte içki, 60 şişe kaçak alkollü içki ve 480 adet aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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