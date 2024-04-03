YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Adana'da 27 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik ekipleri önünü keserek durdurdukları aracın koltuğunun altından 27 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Aracın sürücüsü ise ifadesinde, "Yangın tüpü taşıyorum uyuşturucudan haberim yok" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin B.'nin kullandığı hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önünü keserek durdurdu. Araçtan indirilen Hüseyin B., kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Araç içerisinde yapılan arama çalışmaların koltukların altında 22 paket halindeki topla 27 kilo 500 gram metefamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hüseyin B. emniyetteki ifadesinde, "Yangın tüpü taşıyordum, uyuşturucudan haberim yok" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Adana Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title