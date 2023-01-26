ABD, fidye yazılım çetesi Hive'i hackledi

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, hackerlardan oluşan fidye yazılımı çetesi Hive'i hacklediklerini duyurdu.

ABD tarafından düzenlenen operasyon ile hackerlardan oluşan fidye yazılımı çetesi Hive hacklendi. Hive'in kullandığı siteye "Federal Soruşturma Bürosu bu siteyi Hive Ransomware'e karşı yürütülen koordineli yasa uygulamasıyla el koymuştur" mesajı bırakıldı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Adalet Bakanı Yardımcısı Lisa Monaco ve FBI Direktörü Christopher Wray ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Hive yazılım ağına sızarak siber suç çetesinin gözetim altına alındığını belirtti. Gözetim ile çetenin uyguladığı stratejinin belirlendiğini ifade eden Garland, çete tarafından şantajlarda kullanılan dijital şifre çözme anahtarlarının ele geçirildiğini açıkladı.

Monaco ise, "Yasal yöntemleri kullanarak bilgisayar korsanlarını hackledik. Hive'de durumu tersine çevirdik" ifadelerini kullandı.

FBI, Hive tarafından hedef alınan kuruluşların sayısının bin 500'e yükseldiğini belirterek, Hive'in ağlarına yapılan saldırı ile yaklaşık 130 milyon dolarlık fidye ödemesinin engellendiğini açıkladı. FBI geçtiğimiz yıl kasım ayında yayınladığı bildiride ise, Hive'in bin 300'den fazla şirketin dolandırdığını ve 100 milyon dolara yakın fidye ödemesi aldığını aktarmıştı.

Verileri şifreleyerek karşılığında uluslararası şirketlerden devasa kripto para birimi ödemeleri talep eden Hive, siber suç grupları arasında en tanınanlardan biriydi. Hive'in geçtiğimiz yıl ABD'de federal kurumlar, okullar ve sağlık kuruluşlarını içeren 11 farklı olaydan sorumlu olduğu tahmin ediliyor. - WASHINGTON