AB ve Ürdün Arasında Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması

Ürdün Kralı II. Abdullah'ın Brüksel ziyaretinde imzalanan kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde AB, 3 milyar euroluk finansman taahhüdünde bulundu.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kral Abdullah, ziyaret çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Akdeniz'den Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Dubravka Suica ve Ürdün Planlama ve Uluslararası İş birliği Bakanı Zeina Toukan Ürdün ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kapsamlı stratejik iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ürdün, Orta Doğu ve Akdeniz'de Avrupa için kilit önemdeki bir ortak ve bölgesel istikrarın temel direklerinden biridir. Ürdün, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak büyük bir cömertlik sergilemiş, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenliği desteklemeye kararlı bir şekilde bağlı kalmıştır. Ürdün, Gazze'deki ateşkesin pekiştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. AB, Ürdün'ün insani yardımlar için bölgesel bir merkez olarak önemini kabul etmektedir. Ürdün'ün Suriye'nin geçiş sürecine verdiği destek konusundaki liderliği de bölgenin geleceğini şekillendirmedeki kilit rolünü ortaya koymaktadır. AB ile Ürdün, karşı karşıya oldukları olağanüstü zorluklarla mücadele için birbirlerine destek olmak üzere yan yana durmaktadır. Mevcut politik değişimler ve bölgede artan krizler göz önünde bulundurulduğunda, AB-Ürdün işbirliğini güçlendirmek, doğru zamanda alınmış doğru bir karardır" dedi.

AB ve Ürdün birçok alanda iş birliği yapacak

Stratejik ve Kapsamlı ortaklık anlaşmasının 3 ana hedefe odaklandığını belirten Von der Leyen, "Bunlar, Ürdün'ün istikrarını desteklemek, Kral II. Abdullah'ın siyasi, ekonomik ve idari modernleşme vizyonuna katkıda bulunmak ve ekonomik direnci güçlendirmek. Bu ortaklık, 2025-2027 dönemi için yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir finansal ve yatırım paketiyle desteklenmektedir. Bu da Orta Doğu'daki zorlukların aciliyetini ve ölçeğini yansıtan önemli bir artışı temsil etmektedir. Bu ortaklık kapsamında AB ve Ürdün, siyasi ilişkiler, bölgesel iş birliği, güvenlik, savunma, ekonomik direnç, ticaret ve yatırım, eğitim ve beceri geliştirme, göç ve mülteci desteği gibi geniş bir yelpazede birlikte çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

AB'nin Ürdün'e sağlayacağı 3 milyar euroluk yardım paketi, 640 milyon euro hibe, 1,4 milyar euro yatırım ve 1 milyar euro makro-finansal yardımdan oluşacak. - BRÜKSEL