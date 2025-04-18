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71 Şüpheli Dolandırıcılık İddiasıyla Adliyeye Sevk Edildi

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Eskişehir merkezli düzenlenen büyük bir operasyonda, 14 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 71 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, televizyon yayın platformları üzerinden insanlar üzerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek dolandırdılar

Metrelerce şüpheli kuyruğunun adliyeye sevki 3 dakika sürdü

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırakkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirilmişti.

Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlenip, suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konulmuştu.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Metrelerce şüpheli kuyruğunun sevki 3 dakika sürdü

Yakalanan 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüs ile adliyeye getirildi. Burada yakınları bekleyen 71 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden oluşan kuyruğun, adliyeye sevki 3 dakika sürdüğü görüldü. Adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bazı şüpheli yakınları ise sinir krizi geçirdiği görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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