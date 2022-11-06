5. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri 5. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5. kattan düşen S.B. isimli genç kız ağır yaralandı. 5. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5. kattan düşen S.B. isimli genç kız ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde İpek Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki S.B., dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Düşerek ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından genç kız Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Yerel Haberler

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