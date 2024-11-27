2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları da netleşmiş oldu. Yeniden değerleme oranı 2024 yılında daha önce yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

ARTIŞIN ANA NEDENİ TÜFE

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

ZAM İÇİN ARTIK YENİ ORAN GEÇERLİ OLACAK

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)

- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)

- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)

- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)

- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Araç muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.