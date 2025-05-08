2024 Trafik Kazası İstatistikleri: Sivas'ta 60 Kişi Hayatını Kaybetti
TÜİK, 2024 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Sivas'ta, geçen yıl 2 bin 44'ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 872'si maddi hasarlı toplam 7 bin 916 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 60 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı.
Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas'ta 2 bin 44'ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 872'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 7 bin 916 trafik kazası meydana geldi.
Sivas'ta 60 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarında 3 bin 605 kişi de yaralandı. Ölenlerin 20'si kaza yerinde 40'ı ise kaza sonrası yaşama veda etti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa