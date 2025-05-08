Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

2024 Trafik Kazası İstatistikleri: Sivas'ta 60 Kişi Hayatını Kaybetti

2024 Trafik Kazası İstatistikleri: Sivas'ta 60 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2024 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Sivas'ta, geçen yıl 2 bin 44'ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 872'si maddi hasarlı toplam 7 bin 916 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 60 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas'ta 2 bin 44'ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 872'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 7 bin 916 trafik kazası meydana geldi.

Sivas'ta 60 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarında 3 bin 605 kişi de yaralandı. Ölenlerin 20'si kaza yerinde 40'ı ise kaza sonrası yaşama veda etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.