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2 kurye sipariş ücretlerini alarak kaçtı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde dönercide çalışan 2 kurye sipariş ücretlerini toplayarak işe gelmedi. İddialara göre kuryeler, müşterilere pos cihazının arızalı olduğunu söyleyerek ödemeleri kendi hesaplarına aldılar.

2 kurye sipariş ücretlerini alarak kaçtı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde dönercide çalışan 2 kurye sipariş ücretlerini toplayarak işe gelmedi.

İddialara göre Sincan ilçesinde Buhara caddesi üzerinde bir dönercide çalışan iki kurye akşama kadar dağıttıkları siparişlerin ücretlerini işletmeye teslim etmeden kaçtı. Kuryelerin kartla ödeme yapmak isteyen müşterilere pos cihazı arızalı diye bahane uydurduğu akşam saat 20: 00 sıralarında ise ödememiz var diyerek günlük ücretlerini erken aldıkları iddia edildi. Olaydan sonra kuryeler N.K. ve B.E. hakkında şikayette bulunan dükkan sahibi Muammer Gürgil, "Ben 3 senedir Sincan'da döner üzerine iş yapan bir esnafım. Başımızdan geçen olayı diğer esnaf arkadaşlarımız bilinçlensin ve mağdur olmasın diye anlatıyorum. Yanımızda yaklaşık 3 aydır kurye arkadaşlar son gün sabahtan akşama kadar müşteriden topladıkları paraları cebine attılar. Müşteri pos ile ödeme yapmak istediklerinde ise pos cihazı arızalı diyerek kendi İBAN'larına para transferi yaptırdılar. Zaten bu konu ile alakalı gerekli şikayetlerde bulunduk. Bizim derdimiz gayemiz başka esnaf arkadaşlarda bu duruma düşmesinler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan Dolandırıcılık Hırsızlık Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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