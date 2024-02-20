15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ticari Taksiye Arkadan Çarpan Otomobil Kaçtı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolcu taşıyan ticari taksiye, makas atarak ilerleyen bir otomobil arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü çarptıktan sonra kaçarken, kaza anı ticari taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki yolcu taşıyan ticari taksiye, yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil arkadan çarptı. Çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından durmayarak kaçtı. Taksi şoförü Ömer Batıbay, aracı yolun kenarına çekerek durdurdu. Kazada yaralanan olmazken, takside hasar meydana geldi. Kaza anı ticari taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

"Hasarımı karşılarsa suç duyurusunda bulunmayacağım"

Taksi şoförü Ömer Batıbay, "Taksim'den yolcu aldım, Sabiha Gökçen'e giderken köprü üzerinde sol tekerime beyaz bir spor araç vurdu ve kaçtı gitti. Aracım bayağı bir hasar aldı. Vuran kişiyi bulmaya çalışıyorum. Maddi hasarım yüksek. Şahsa ulaşmak istedim ama ulaşamadık. Vuran kişi de görüntüleri görür ve hasarımın beli bir miktarını karşılar diye ümit ediyorum. Vuran kişi beni görüp, bana ulaşıp maddi hasarımı karşılarsa suç duyurusunda bulunmayacağım. Eğer ulaşmazsa elimden geleni yapacağım. Şahsın bulunması için elimden geleni yapacağım. Allah'a şükür bende ve yolcularımda herhangi bir problem yok" dedi. - İSTANBUL