Osmaniye merkezli 12 ilde 350 milyonluk dolandırıcılık ağına operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye merkezli düzenlenen operasyonda 20 şüpheliye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçunu açığa çıkararak yaklaşık 350 milyon liralık haksız kazanç elde eden suç ağının çökertildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliği ve etkin koordinasyon sayesinde vatandaşların mal varlığına yönelik suç örgütleriyle mücadelenin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Gürlek, yaklaşık 350 milyon liralık haksız kazanç elde eden suç ağına önemli bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Operasyonda emeği geçen Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Gürlek, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
