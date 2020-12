Çarşambaspor: 0-0

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Şaban Karaderili (xx), Gökhan Yüksel (xx)

OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xxx)- Gencay Erten(xx)(Dk.79 Atakan Ekiz), Halil İbrahim Cenik (xx)(Dk.52 Fatih Taşdelen), Tolga Şahin (x), Kerim Bölük (xxx), Erkan Çam (xx), Yavuz Koç (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Hakkı İsmet Şimşek (x)(Dk.63 Sırat Yeşilördek), Bekir Can Kara (xxx), Onur Kızıltaş (xx) ÇARŞAMBASPOR: Kadir Kahvecioğlu (xx)- Oğuzhan Yıldırım (xx), Serhan Yılmaz (xx)(Dk.68 Selahattin Seyhun), Kemal sabri Bayraktar (xx), Veysel Kılınç (xx)(Dk.68 Hasan Küçük), Aykut Topal (xx), Abdulkadir Yıldırım (xx), Murat Kürüm (xx)(Dk.88 Muhammet Can Öztürk), Erhan tatlıdil (xx), Muhammet Mustafa Doğan (xx), Abdulsamet Can (xx)(Dk.45+ Metehan Genç)SARI KARTLAR: Tolga Şahin, Yavuz Koç (Osmaniyespor), Serhan Yılmaz, Hasan Küçük (Çarşambaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'ücü grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Çarşambaspor ile golsüz berabere kaldı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL