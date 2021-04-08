3. Lig: Diyarbekirspor: 2 Antalya Kemerspor: 0
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3. Lig: Diyarbekirspor: 2 Antalya Kemerspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
3. Lig: Diyarbekirspor: 2 Antalya Kemerspor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor, sahasında Antalya Kemerspor'u 2-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor, sahasında Antalya Kemerspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Berkay Salman xx, Ozan Burak Akduman xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Baran Işık xx, Emir Can Sayar xx, Reşo Akın xx (Mustafa Pınar dk. 65 xx),

Okan Dernek xxx, Ferhat Çoban xx, Ethem Ercan Pülgür xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (İbrahim Has dk. 60 x), Murathan Buruş xx (Mehmet Atik dk. 59 xx), Mustafa Emre Can xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Antalya Kemerspor: Nihat Şahin xx, Mert Çölgeçen xx, Rıdvan Okuş xx, Evren Horozal xx, Cem Ünal xx, Seyit Mehmet Söğüt xx, Uğur Okan Aslan xx (Emre Çoban dk. 65 ?), Mustafa Hakkı Peker xx, Ramazan Övüç xx, Talha Bulut xx (Kutsal Manici dk. 80 ?), Yusuf Kerçin xx (İbrahim Aksu dk. 80 ?)

Goller: Emir Can Sayar (dk. 36), Mustafa Pınar (dk. 90+6) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kartlar: Emir Can Sayar (dk. 85) (Diyarbekirspor), Emre Çoban (dk. 77) (Antalya Kemerspor)

Sarı kartlar: Ethem Pülgir, Ferhat Çoban, Okan Dernek (Diyarbekirspor), Yusuf Kerçin, Cemal Ünal, Ramazan Övüç (Antalya Kemerspor) - DİYARBAKIR

3. Lig: Diyarbekirspor: 2 Antalya Kemerspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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