3 Haziran 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

3 Haziran 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 3 Haziran 2025 Salı Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 3 Haziran 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:40 itibariyla yüzde -0,09 değer kaybıyla 39,1575'ten işlem görüyor.

3 Haziran 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARIMerkez Bankası döviz fiyatlarında son durum

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,31 değer kaybederek 44,7031'den işlem görüyor.

3 Haziran 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARISterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,32 azalarak 52,9767'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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