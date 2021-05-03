3 büyükler kimler, hangi takımlar? 3 (Üç) büyüklerin isimleri nedir? 3 büyüklerde forma giyen futbolcular kimlerdir?

Vatandaşlar tarafından 3 büyüklerde forma giyen futbolcular kimlerdir merak ediliyor. 3 büyüklerde forma giyen 9 futbolcu vardır. Ayrıca üç büyükleri çalıştıran 1 teknik direktör vardır. Peki 3 büyükler kim? 3 büyük takımlar hangisi? 3 büyük takımların isimleri nedir? Türkiye'deki 3 büyükler kimler?

3 büyüklerde forma giyen futbolcuların isimleri nelerdir? 3 büyükler kim, hangi takımlar? 3 büyüklerde forma giyen futbolcular kimlerdir? 3 üç büyüklerin isimleri nedir? Ayrıntılar haberimizde. Üç büyükler hangi takım demektir?

3 BÜYÜKLER NEDİR?

Üç Büyükler, Türkiye'nin en köklü üç spor kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı nitelemekte kullanılan terim. Takımların üçü de İstanbul'da kurulmuştur. Üç büyük takım birbiriyle büyük rekabet içerisindedir ve futbolda genellikle lig şampiyonluğunun favorileridir. Süper Lig'deki 61 sezondan 54'ünün şampiyonu bu üç takımdan birisidir. 1959'dan bu yana üçlünün hiçbiri bir alt kümeye düşmemiştir. Fenerbahçe'nin ligde yer aldığı en düşük sıralama 10.'luk iken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11. sıradır.

Bu üç takımdan başka sadece üç takım şampiyonluk yaşamıştır. Trabzonspor, altı şampiyonluk ile Üç Büyükler'den sonra en başarılı kulüp olarak yer alır. Birer şampiyonluğu bulunan takımlardan Bursaspor, bu sevinci 2009-10; İstanbul Başakşehir ise 2019-20 sezonunda yaşamıştır.

3 büyükler:

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

DERBİLER

Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş-Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray

ÜÇ BÜYÜKLERDE DE FORMA GİYEN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?

Üç kulüpte de oynayan futbolcular aşağıdaki gibidir:

- Refik Osman Top (Beşiktaş 1912-1913 & 1923-1924, Fenerbahçe 1913-1915 & 1923, Galatasaray 1915-1917 & 1921-1922 & 1923 & 1924)

- Ali Soydan (Galatasaray 1951-1957, Fenerbahçe 1959-1960, Beşiktaş 1963-1964)

- Saffet Sancaklı (Beşiktaş 1987-1991, Galatasaray 1994-1995, Fenerbahçe 1996-1998)

- Sergen Yalçın (Beşiktaş 1991-1997 ve 2002-2006, Fenerbahçe 1999-2000, Galatasaray 2000 ve 2001-02)

- Ahmet Yıldırım (Fenerbahçe 1993-1994, Galatasaray 1999-2001, Beşiktaş 2001-2005)

- Emre Aşık (Fenerbahçe 1993-1996, Galatasaray 2000-2003 & 2006-2010, Beşiktaş 2003-2006)

- Mehmet Yozgatlı (Galatasaray 1999-2000, Fenerbahçe 2004-2007, Beşiktaş 2007-2008)

- Burak Yılmaz (Beşiktaş 2006-2008 ve 2019-2020, Fenerbahçe 2008-2010, Galatasaray 2012-2016)

- Caner Erkin (Galatasaray 2009-2010, Fenerbahçe 2010-2016 ve 2020-..., Beşiktaş 2016-2020)

ÜÇ BÜYÜKLERİ ÇALIŞTIRAN TEKNİK DİREKTÖR KİMDİR?

Üç kulübü de çalıştıran tek teknik direktör aşağıdaki gibidir:

- Mustafa Denizli (Galatasaray 1987-1989, 1990-1992 ve 2015-2016, Fenerbahçe 2000-2002, Beşiktaş 2008-2010)

4 BÜYÜKLER KİMLER, HANGİ TAKIMLAR?

4 büyükler, Türkiye'nin en köklü dört kulübü olan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u nitelemekte kullanılan bir terimdir.

4 Büyükler: