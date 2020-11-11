'3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular
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'3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular

11.11.2020 19:54 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:14

SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek geldi.

3 büyük kulübün başkanı, Beşiktaş'ın Youtube kanalında yapılan destek ve SMA bilgilendirme yayınına birlikte katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya destek verdi.

'3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular

"2 HAFTADA 600 BİN DOLARLIK FARKI KAPATMALIYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pamir gibi ne yazık ki onlarca çocuğumuz var ve hastalığın tedavisi Amerika'da bulunmuş. Tedavi yöntemleri pahalı. Pamir için bu arayı kapatmamız lazım. Çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım" dedi.

'3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular
Pamir bebek

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMELİYİZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, "Ali başkanımızın da belirttiği gibi her şeyi devletten beklememek lazım. Toplumsal irade göstermek gerek. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, ben de elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular
Haber Yorumları (1)
TIRIVIRI: Kampanya nedir ya illa milletten alacaklar parayı. Öksürseniz çıkar o para kasanızdan verin birazda.
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