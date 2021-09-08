3 bin 184 kişinin elektrik faturası ödendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de elektrik faturasında ödeme güçlüğü çeken 3 bin 184 kişinin Eylül ayı elektrik faturalarını ödedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de elektrik faturasında ödeme güçlüğü çeken 3 bin 184 kişinin Eylül ayı elektrik faturalarını ödedi.

Düzce'de yardıma muhtaç ailelere yardım çalışmalarını sürdüren Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, son olarak ihtiyaç sahibi ailelerin Eylül ayı elektrik faturalarını ödedi. Vakıftan alınan bilgilere göre 2021 yılı Eylül ayı elektrik tüketim desteği kapsamında 3 bin 184 kişiye toplamda 314 bin 222 lira 25 kuruş ödeme yapıldı. Ailelerin PTT hesaplarına gönderilen ödemelerde hak sahiplerinin fatura ödemelerini gidip alabileceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı