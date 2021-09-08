3 bin 184 kişinin elektrik faturası ödendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 bin 184 kişinin elektrik faturası ödendi

3 bin 184 kişinin elektrik faturası ödendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de elektrik faturasında ödeme güçlüğü çeken 3 bin 184 kişinin Eylül ayı elektrik faturalarını ödedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de elektrik faturasında ödeme güçlüğü çeken 3 bin 184 kişinin Eylül ayı elektrik faturalarını ödedi.

Düzce'de yardıma muhtaç ailelere yardım çalışmalarını sürdüren Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, son olarak ihtiyaç sahibi ailelerin Eylül ayı elektrik faturalarını ödedi. Vakıftan alınan bilgilere göre 2021 yılı Eylül ayı elektrik tüketim desteği kapsamında 3 bin 184 kişiye toplamda 314 bin 222 lira 25 kuruş ödeme yapıldı. Ailelerin PTT hesaplarına gönderilen ödemelerde hak sahiplerinin fatura ödemelerini gidip alabileceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Hulusi Akar Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Rasim Öztekin Melisa Şenolsun
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
3 bin 184 kişinin elektrik faturası ödendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:35:45. #1.15#

title