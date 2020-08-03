3 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi Martin Skrtel: Bizim şampiyonluğumuz Liverpool'un şampiyonluğundan zordu"Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim""Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi""Manchester United dünya tarihinin...

Martin Skrtel: Bizim şampiyonluğumuz Liverpool'un şampiyonluğundan zordu

"Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim"

"Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi""Manchester United dünya tarihinin önemli takımlarından""Başakşehir'de olmaktan mutluyum""Okan Buruk yeni nesil hocalar arasında önemli biri""Kopenhag güçlü bir takım""Attığım 2 golle 6 puan aldık""Liverpool'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu oldum""Başakşehir'de çok profesyonel bir yapı var"

FENERBAHÇE10.30 Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak.

BAŞAKŞEHİR

10.30 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçının çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: DHA