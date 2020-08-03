3 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi
Martin Skrtel: Bizim şampiyonluğumuz Liverpool'un şampiyonluğundan zordu"Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim""Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi""Manchester United dünya tarihinin...
03.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:32
Martin Skrtel: Bizim şampiyonluğumuz Liverpool'un şampiyonluğundan zordu
"Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim""Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi""Manchester United dünya tarihinin önemli takımlarından""Başakşehir'de olmaktan mutluyum""Okan Buruk yeni nesil hocalar arasında önemli biri""Kopenhag güçlü bir takım""Attığım 2 golle 6 puan aldık""Liverpool'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu oldum""Başakşehir'de çok profesyonel bir yapı var"
FENERBAHÇE10.30 Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak.
BAŞAKŞEHİR
10.30 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçının çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: DHA