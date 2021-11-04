29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nın kupaları sahiplerini buldu

SEYHAN, ADANA (İHA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nın finalistleri, gelenekselleştirilmek istenen organizasyonun ilk kupalarını kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nın final maçları galipleri, gelenekselleştirilmek istenen turnuvanın ilk kupalarını aldı. Kulübün tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 100'den fazla amatör ve profesyonel tenisçi katıldı. Hava muhalefeti nedeniyle final maçlarının 3 gün ertelendiği turnuvada dereceye giren sporcular, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

"Kupalarını aldılar"

Turnuvanın artı 40 yaş kategorisi birincisi Engin Karayel, ikincisi Kamil Şahin oldu. Eksi 40 erkeklerin birincisi Selçuk Aydoğdu, ikincisi Salih Aslan olarak kayıtlara geçti. Artı 35 kadınlar birincisi Seyhan Mungan, ikincisi Ülkü Köse, eksi 35 kadınlar birincisi Ekin Karakoç, ikincisi Doğa Benlidayı oldu. Karışık çiftlerde Engin Karayol ile Anna Miriova ikilisi kupa kaldırdı. Teşvik erkekler birincisi Kaan Akgöz, teşvik kadınlar birincisi ise Doğa Eker oldu.

"Şampiyon ile özel fotoğraf"

Turnuvayı düzenleyen kulübün tenis antrenörü Sedat Belen, veteranlarda Türkiye birinciliği ve Avrupa'da birçok başarıya imza atmış olan 35 artı kategorisi birincisi Seyhan Tülay Mungan ile özel bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Turnuvanın kapanış konuşmasını yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Başarılı geçen bu organizasyonu her yıl yapmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA